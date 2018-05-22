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Altın fiyatları ne kadar sorusu Salı günü de merak ediliyor. Gram altının rekor kırıp, çeyrek altının 310 lirayı görmesi altına yatırım yapanları sevindirirken farklı yerlere yatırım yapanları üzdü. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?