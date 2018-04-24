1 | 8

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu merak ediliyor. 24 Nisan 2018 sabahında Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 174,6 lira seviyelerinde dengelendi. Altın almak isteyen ya da altın bozdurmak isteyen yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?