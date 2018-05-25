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Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftanın son işlem gününde merak ediliyor. Düğün sezonu öncesi rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları da tavan yaptı. 25 Mayıs çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? İşte 25 Mayıs Cuma altın fiyatları