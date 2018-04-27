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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 173 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, 13 işlemde 23 milyon 29 bin 724,7 liralık ve 25 işlemde 51 milyon 412 bin 902,1 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 15 milyon 78 bin 517,4 bin liralık ve 3 işlemde 587 bin 545,8 dolarlık işlem hacmi görüldü.