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Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu haftanın ilk mesai saatlerinde merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki düşüşler yatırımcıları tedirgin ediyor. Düğün sezonunun açılmasıyla altın almak isteyenlerde güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar?