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Altın fiyatları ne kadar sorusu haftasonu da merak edilmeye devam ediyor. Özellikle haftaiçi altının rekor kırması yatırımcıları harekete geçirdi. Altın almak isteyen ya da altın yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar?