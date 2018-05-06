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Altın fiyatları ne kadar sorusu haftasonu da merak ediliyor. Düğün sezonunda altın almak isteyen ya da altın bozdurmak isteyenler güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar. 6 Mayıs çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?