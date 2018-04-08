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Altın fiyatları ne kadar sorusu haftasonuda merak ediliyor. Altın fiyatlarının rekor kırmasıyla beraber yatırımcılar harekete geçti. Altın almak isteyen ya da bozdurmak isteyenler güncel altın fiyatlarını merak ediliyorlar. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?