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Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu haftasonu da merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıları da tedirgin etti. Düğün sezonu öncesi altın almak isteyenler güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?