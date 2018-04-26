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Altın fiyatları düşüşe devam ederken yatırımcılar 26 Nisan sabahı altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunu merak ediyor. Düğün sezonunun yavaş yavaş açılmasıyla beraber güncel altın fiyatları da araştırılıyor. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar?