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Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu Çarşamba gününün ilk saatlerinde merak ediliyordu. Dün altının gram fiyatının rekor kırması, çeyrek altının 300 liraya yaklaşması yatırımcıları harekete geçirdi. Rekor tazelendi. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? İşte güncel 11 Nisan altın fiyatları...