Altın fiyatları yatımcının yakından takip ettiği konuların en başında yer alıyor. Yükselip düşmesinde dolar fiyatlarının büyük etki ettiği altın fiyatları, geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kırmıştı. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için resmi tatil ve borsalar bugün işlem yapmayacak. Peki altın fiyatları en son kaç liradan işlem gördü. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Nisan altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ FİYATLARI DÜŞTÜ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,58'lik azalışla 174,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,60'lık düşüşle bin 167 liraya geriledi.
Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,95'lik düşüşle 4,0580 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,46'lık azalışla 4,9780 lira oldu.
Geçen hafta 5,8550 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,72'lik kayıpla 5,6960 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,25'lik düşüşle 4,1690 liradan alıcı buldu.
ALTININ YÜKSELİŞİNE FREN
Kayseri’de sarraflık yapan Metin Meyilli, erken seçim kararının açıklanmasından sonra altın fiyatlarında gerileme olduğunu söyledi.
Kayseri’de sarraflık yapan Metin Meyilli, altın piyasasını değerlendirdi. Uzun zamandır altın fiyatlarında artış olduğunu kaydeden Meyilli, erken seçim kararının açıklanmasından sonra altın fiyatlarında gerileme olduğunu kaydetti. Piyasalarda düşüş olduğunun altını çizen Sarraf Meyilli, “Şuanda piyasalarda biraz düşüş oldu. Geçtiğimiz günlerde ABD ve Rusya’nın Suriye konusunda restleşmesinden sonra altın ve döviz fiyatları baya yükseldi. Çeyrek altın 300 TL’ye kadar çıktı. Erken seçim kararından sonra altın fiyatlarında biraz daha gerileme oldu. Piyasalar bunu iyi algıladı. Bizim işlerimizde fazla etkilenme olmuyor. İnsanlar paralarını farklı yerlerde harcamaya başladılar. Vatandaşlarımız son yıllarda kredi borcu ile ev ve araba alma yarışına girdi. Bundan dolayı sıcak para piyasada dönmüyor. Kazancılar Çarşısı’nda eskiden boş dükkan olmazdı ama son 3-4 yıldır 20 kişi dükkan kapattı” dedi.
Yaz aylarının gelmesiyle beraber işlerinde artış beklediğini kaydeden Meyilli, “Düğün sezonu yaklaşıyor. Gurbetçilerimizde geliyorlar. Bunu haliyle işlerimize olumlu bir etkisi oluyor. Zaten yaz sezonu da olmasa burada hiçbirimiz duramayacağız. Çünkü esnafın bir çoğu zarar da ediyor. Bu düğün salonu biraz daha nefes almamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Altının her zaman güvenilir liman olduğunu söyleyen Meyilli, “ Altın hiçbir zaman güvenilir liman oluşunu kaybetmedi. Ben çocukluğumdan beri çarşıdayım. Hem çıraklık dönemimiz oldu hem de kendi iş yerimizi işlettik. Ben altının düştüğünü hiç görmedim. Biraz düşüyor gibi görünse de hep ileri doğru gitmiştir” şeklinde konuştu.
Altın Uzmanı İslam Memiş, ABD-Çin ticaret savaşı, ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulayacağı beklentisi ve jeopolitik risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini belirterek, bu konularda gündemin hafiflemesinin dün ons fiyatının gerilemesine neden olduğunu ifade etti.
Gelecek aylarda küresel piyasaların, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin belirsizlikleri fiyatlamaya başlayabileceğine değinen Memiş, altının ons fiyatının 1.330-1.350 dolar bandının teknik açıdan önemini koruduğunu dile getirdi. Memiş, yurt içi piyasaların, erken seçim haberini olumlu karşıladığını kaydederek, altının gram fiyatının kısa vade için 173-178 lira bandında yatay bir seyir izleyebileceğini söyledi.
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