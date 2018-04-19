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Altın bugün ne kadar oldu? Dünkü kapanışta yüzde 0,51 düşüşle günü kapatan altının gram fiyatı, kapanışta 176,00 liradan işlem gördü. Ayrıca çeyrek altın 289,00 lira, Cumhuriyet altını 1.177,00 liradan satıldı. Peki bugün altın ne kadar oldu? İşte 19 Nisan güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatı...