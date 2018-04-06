Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 173 lira seviyelerinde dengelendi. Altın fiyatları son dönemdeki inişli çıkışlı performansından dolayı yatırımcının yakından ilgilendiği konuların başında geliyor. Mart ayının son işlem gününde gram altın, 168,5 lira ile tarihinin en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirmişti. Altın almak isteyen ya da altın yatırımı yapmak isteyenler güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte 6 Nisan güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 173 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 284 lira, Cumhuriyet altını da 1.157 liradan satılıyor.
ONS ALTIN FİYATI
Dün, dolar kurundan bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kazancıyla 172,8 liradan tamamladı.
Sabah saatlerinde Asya piyasalarında 1.334 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.324 dolardan işlem görüyor.
ALTININ GRAM FİYATINDAN ÇOK DOLAR KURU ÖNEMLİ
piyasaların bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporuna odaklandığını kaydetti. İstihdam raporunda ortalama saatlik kazançlar verisinin önemli olduğunu ifade eden Memiş, "Açıklanacak olan verilerin, ABD’nin enflasyonu ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı üzerinde etkili olması bekleniyor. " değerlendirmesinde bulundu.
Memiş, dolar endeksinin değer kazanmasının, altının ons fiyatındaki yükselişin sınırlı kalmasına neden olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.320 doların destek, 1.335 doların ise direnç konumuna geldiğini söyledi.
Yurt içi piyasalarda bu hafta dolar kurunun ve altının gram fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü anımsatan Memiş şunları kaydetti:
"Biz altının gram fiyatından çok dolar kurunu takip ettiğimizi belirtmek isteriz. Döviz kurlarında beklediğimiz geri çekilmeler, altının gram fiyatında sert düşüşlere neden olabilir. Altının gram fiyatının, 173 lira seviyesinden 168 liraya kadar gerileyebileceğini tahmin ediyoruz."
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