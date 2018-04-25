4 | 8

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 3 milyon 871 bin liralık ve 2 işlemde 1 milyon 500 bin dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıflar Bankası şeklinde sıralandı. BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,68 değer kaybetti.