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ALTININ KİLOGRAM FİYATINDA YÜKSELİŞ

Önceki gün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 164 bin 800 liraya yükseldi. Altın piyasasında, 15 işlemde 10 milyon 220 bin 931,14 liralık ve 24 işlemde 57 milyon 325 bin 60,37 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 13 milyon 826 bin 5,62 liralık ve 1 işlemde 268 bin 458,73 dolarlık işlem hacmi görüldü.