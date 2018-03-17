Altın fiyatları bugün ne kadar? Haftasonu altın kaç liradan satılıyor? sorularının cevabı merak ediliyor. Bu hafta rekordan dönen gram altın, dün öğle saatlerinde gelen verilerde satış fiyatı 166,30 lirayı bulunca rekor kırmış oldu. Kapanışta ise 0,12 azalışla 165,20 liradan tamamladı. 17 Mart altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları...
GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.30'da yüzde 0,14 artışla 165,1 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 271 lira, Cumhuriyet altını da 1.105 liradan satılıdı. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 166,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.113,00 lira oldu. Kapanışta ise çeyrek altın 271,00 lira, Cumhuriyet altını 1.105,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 165,20 liradan işlem gördü.
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Küresel piyasalarda doların değer kazanmasının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı dün sabah saatlerinde 1.313,7 dolara kadar geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi eden altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazancıyla 1.317,7 dolardan işlem görüyor.
ALTININ KİLOGRAM FİYATINDA DÜŞÜŞ
Dün öğle saatlerinde gramı rekor kıran altının kilogram fiyatı kapanışta, düşüş gösterdi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 165 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, 13 işlemde 5 milyon 75 bin 641,96 liralık ve 28 işlemde 39 milyon 496 bin 579,40 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRAYA KADAR YÜKSELEBİLİR?
Altın uzmanı İslam Memiş dolar kurundaki yükselişlerin altının gram fiyatında yeni zirvelerin test edilmesine neden olduğunu kaydetti. Dolar kurunun altının gram fiyatının yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildiren Memiş, "Teknik olarak altının gram fiyatı 165 lira seviyesini yukarı yönlü kırarsa yükselişler 167 lira, geri çekilmeler yaşanırsa düşüşler 163 lira seviyesine kadar sürebilir." ifadesini kullandı.
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