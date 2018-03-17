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Altın fiyatları bugün ne kadar? Haftasonu altın kaç liradan satılıyor? sorularının cevabı merak ediliyor. Bu hafta rekordan dönen gram altın, dün öğle saatlerinde gelen verilerde satış fiyatı 166,30 lirayı bulunca rekor kırmış oldu. Kapanışta ise 0,12 azalışla 165,20 liradan tamamladı. 17 Mart altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları...