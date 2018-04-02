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"ONS ALTIN DÜŞMEDEN GRAM ALTIN FİYATI DÜŞECEK GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da zayıf dolardan destek bulan altının ons fiyatının halen 1.320 doların üzerinde tutunmaya devam etmesinin pozitif olduğu kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı adımların "ticaret savaşları"nı başlatabilecek olması, ABD'nin son açıkladığı gümrük tarifelerine Çin’in cevap vermesinin küresel risk unsurlarını artıracak unsurlar olduğunu ifade eden Erkan şunları kaydetti:

"Böyle bir ortamda altında da fazla gerileme aslında beklenmez. Tabii bu noktada dolar kurunda meydana gelen hareketleri de hesaba katmak gerekiyor. Kurun bozulan küresel risk algısından ve küresel endekslerden olumsuz etkilenmesi ve hafta içinde 4 liranın üzerine geçmesi elbette hem içeride korunmak isteyen yatırımcının altın ve dolar gibi enstrümanlara eğilimini artırmış, hem ons altın hem de kur fiyatının yükselmesi de matematiksel olarak gram altın fiyatlarının yükselişinde rol oynamıştır. Ons altın düşmeden gram altın fiyatı düşecek gibi görünmüyor. Gram altın işin içine girdiğinde Türkiye adına jeopolitik ve ekonomik haber akışı da önem kazanmaktadır."