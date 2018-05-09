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DOLARIN ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ

Altın uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda doların güçlü seyrinin avro/dolar paritesi ve emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Avro/dolar paritesinin önceki gün 1,1898 ile bu yılın en düşük seviyesine gerilediğini anımsatan Memiş, "Bu seviyelerin kısa vade için güçlü bir destek olduğunu, tepki alımlarıyla yükseliş trendine geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu sebeple ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi kısa vadede baskı altında kalabilir. Altının ons fiyatı ise 1.330 dolar üzerinde kapanış gerçekleştirmesi halinde yükselişler 1.340 dolara kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.