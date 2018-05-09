Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Nisan ayında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ay sonunda ve Mayıs ayının başında sert düşüş yaşamıştı. Son günlerde ise eski yükleşine devam eden altın fiyatlarında yeni rekorlar gelecek mi? Uzmanlar neler söylüyor? İşte 9 Mayıs güncel altın fiyatları
Altın fiyatları her gün yatırımcının takip ettiği konuların başında geliyor. Altın fiyatları Nisan ayında rekor üstüne rekor kırmıştı. Peki bundan sonra yeni rekorlar gelecek mi? Nisan ayı sonunda 171 lira seviyesine kadar düşen gram altın fiyatı ay başından bu yana düzenli yükselişini sürdürüyor. Gram altın dün günü 180.50 liradan, çeyrek altın ise 195 liradan kapattı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar?
GRAM ALTIN - ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 295,00 lira, Cumhuriyet altını 1.207,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,22 yükselişle 180,50 liradan işlem görmüştü. Piyasalar açılır açılmaz, 9 Mayıs güncel altın fiyatları haberimizde olacak.
ALTININ KİLOGRAM FİYATI YÜKSELİŞTE
Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 180 bin 750 liraya yükseldi. Altın piyasasında, 16 işlemde 37 milyon 399 bin 859,58 liralık ve 19 işlemde 48 milyon 403 bin 958,90 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 133 bin 650,65 dolarlık işlem hacmi görüldü.
DOLARIN ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ
Altın uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda doların güçlü seyrinin avro/dolar paritesi ve emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu kaydetti.
Avro/dolar paritesinin önceki gün 1,1898 ile bu yılın en düşük seviyesine gerilediğini anımsatan Memiş, "Bu seviyelerin kısa vade için güçlü bir destek olduğunu, tepki alımlarıyla yükseliş trendine geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu sebeple ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi kısa vadede baskı altında kalabilir. Altının ons fiyatı ise 1.330 dolar üzerinde kapanış gerçekleştirmesi halinde yükselişler 1.340 dolara kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.
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