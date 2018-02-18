Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu pazar günü de araştırılıyor. Altının gram fiyatı tüm zamanların rekorunu geçecek açıklaması yatırımcılarıda telaşlandırdı. Altım yatırımı yapmak isteyenler ya da altın bozdurmak isteyenler güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?
Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.352,66 dolardan işlem görüyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 268,00 lira, Cumhuriyet altını 1.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle 163,50 liradan işlem gördü.
Altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bu hafta 164,9 liraya kadar yükselerek son 4 haftanın en yüksek seviyesini test etti.
Altının gram fiyatı bu hafta dolar kurunda yaşanan değer kayıplarına karşın ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 161 lira seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı 164,92 lirayla son 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 0,5 getiri sağlayan altının gram fiyatı, bu haftayı 162,3 liradan tamamladı.
Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.362 doları test ederken son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık bazda bakıldığında yüzde 2,55 değer kazanan ons altının fiyatı, haftayı 1.348 dolar seviyesinden tamamladı.
"Altının gram fiyatı 170-171 lirayı görebilir"
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, altının gram fiyatındaki yükselişin daha çok küresel piyasalarda ons fiyatındaki değer kazançlarından kaynaklandığını söyledi.
Son dönemde hızla artan tahvil faizleri ile beraber dünya borsalarında da oynaklığın artığını ifade eden Erkan şunları kaydetti:
"Altının ters korelasyon içinde bulunduğu faiz hareketi yukarıya olmasına rağmen, yükselişe devam edebildiği görüldü. Çünkü en başta ABD tahvil faizlerinin yüzde 2,90 üzerine çıkmasına rağmen doların değer kazanmaması bunda etkili oldu. Dolar endeksi zaman zaman yukarı tepkiler verse de 90-90,50 gibi eşikleri kıramadı ve aşağı yönlü trende devam ediyor. Dolar bu denli zayıf kalırken, altın da yüksek performans göstermektedir. İçeride kur hareketi, zayıf dolar kurundan dolayı aşağı... Ancak altının ons fiyatının yukarı hareketi yüzdesel olarak daha fazla olduğu için altının gram fiyatı da ons altın ile beraber yükselmiştir."
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