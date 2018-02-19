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Altın fiyatları ne kadar? sorusu merak ediliyor. Altın almak isteyen ya da altın bozdurmak isteyenler güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. 19 Şubat Pazartesi haftanın ilk gününde altın fiyatları yatay seyrediyor. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? İşte altında son durum