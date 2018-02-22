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Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu günün ilk saatlerinde merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıları da düşündürmeye başladı. Altın almak isteyen ya da bozdurmak isteyen vatandaş güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Bugün altın fiyatları güne yükselişle başladı. Çeyrek altın fiyat ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?