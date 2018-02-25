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Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftasonu da merak ediliyor. Yatırımcılar altın fiyatlarının yükselmesi ile beraber güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Altın almak isteyen ya da altın bozdurmak isteyenler için serbest piyasadaki son durum. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?