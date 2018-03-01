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Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası´nın önceden belirlenmiş, döviz kredileri, menkul kıymetler, kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları gibi kalemlerden oluşan döviz yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 0.8 artarak 11.8 milyar dolara çıktı.

Bu tutarın 7.6 milyar doları anaparadan, 4.2 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1.1 milyar doları bir ay, 5.1 milyar doları 2-3 ay ve 5.6 milyar doları 4-12 ay içinde ödenecek.