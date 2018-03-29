Altının gram fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Dün ise altının gram fiyatı tarihi rekoru kırarak 173,8 lirayı gördü. Yatırımcıların yüzünü güldüren altın fiyatları mart ayında bugüne kadarki yüzde 7'lik performansıyla sene başından bu yana da yatırımcısına yüzde 8,8'lik getiri sağladı. Peş peşe gelen rekorlar sonrası altın piyasası hareketlendi, kimi vatandaş elindeki altını bozdurmak isterken kimi vatandaş da altın almaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 29 Mart güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Dün Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından bir olan altının gram fiyatı son zamanlarda dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Bu yıla 158 lira seviyelerinden başlayan ve yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 26 Mart Pazartesi 173,8 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 170,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 280 lira, Cumhuriyet altını da 1.142 liradan satılıyor.
ALTIN YATIRIMCILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR
Özellikle mart ayında bugüne kadarki yüzde 7'lik performansıyla yatırımcısının yüzünü güldüren altının gram fiyatı, sene başından bu yana da yatırımcısına yüzde 8,8'lik getiri sağladı.
Küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden ve 1.356,9 dolarla 5 haftanın en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı ise sene başından bu yana yüzde 3,1 değer kazandı.
Dün, altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 170,9 liradan tamamladı. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.323 dolardan işlem görüyor.
"RUSYA-ABD GERİLİMİ ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTİYOR"
Altın uzmanı İslam Memiş, ABD başta olmak üzere 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı edeceğine yönelik yapılan açıklamaların altının ons fiyatını pozitif yönde etkilediğini kaydetti.
ABD kaynaklı gelişmelerin altının ons fiyatında yükselişe neden olduğunu dile getiren Memiş şunları kaydetti:
"Bu düşüncemizi şu nedenlere bağlıyoruz. ABD'den açıklanan verilerin olumlu gelmesi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın "ticaret savaşları"nı başlatması ve
Rus diplomatların sınır dışı edilmesi gibi nedenler küresel piyasa yatırımcılarını güvenilir liman olarak altın tercih etmelerine neden oluyor."
ALTIN FİYATLARINA ABD - TRUMP ETKİSİ
Memiş, ABD'de dün açıklanan 2017'nin 4'üncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisinin yüzde 2,9 ile beklentileri aştığını anımsatarak, "ABD'de açıklanan verilerin beklentileri karşılaması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım politikasını desteklediğinden küresel piyasalarda doların güçlenmesine neden oluyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilemesine rağmen dolar endeksi yükseldi, emtia fiyatları ise buna bağlı olarak geriledi." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'de Maryland yargıcının, ABD Başkanı Donald Trump'a anayasayı ihlalden dava açılmasına izin verdiği açıklamasının, dolar endeksinin yönü üzerinde etkili olacağını belirten Memiş, bugün haber akışı ve Trump’ın açıklamalarının yakından takip edileceğini söyledi.
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