6 | 8

Memiş, küresel piyasalarda doların değer kazanmasının yurt içinde dolar kurunun 4 liranın üzerine yükselmesine neden olduğunu belirterek, "Dolar kurunun 4,0149 liraya yükselmesine rağmen altının gram fiyatı, altının ons fiyatından olumsuz yönde etkilenerek satış baskısında kaldı. Biz altının gram fiyatında 170-175 lira aralığını takip edeceğiz. Ancak dolar kuru, satış baskısında kalırsa altının gram fiyatı 168 liraya kadar gerileyebilir." ifadelerini kullandı.

Bugün yurt içinde 2017'ye ilişkin büyüme verileri, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik, İngiltere'de büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 169,4 liranın destek, 171,4 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.