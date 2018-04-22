5 | 8

Yaz aylarının gelmesiyle beraber işlerinde artış beklediğini kaydeden Meyilli, “Düğün sezonu yaklaşıyor. Gurbetçilerimizde geliyorlar. Bunu haliyle işlerimize olumlu bir etkisi oluyor. Zaten yaz sezonu da olmasa burada hiçbirimiz duramayacağız. Çünkü esnafın bir çoğu zarar da ediyor. Bu düğün salonu biraz daha nefes almamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Altının her zaman güvenilir liman olduğunu söyleyen Meyilli, “ Altın hiçbir zaman güvenilir liman oluşunu kaybetmedi. Ben çocukluğumdan beri çarşıdayım. Hem çıraklık dönemimiz oldu hem de kendi iş yerimizi işlettik. Ben altının düştüğünü hiç görmedim. Biraz düşüyor gibi görünse de hep ileri doğru gitmiştir” şeklinde konuştu.