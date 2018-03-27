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Altın fiyatları, geçen hafta kırdığı rekorun ardından bu haftaya dün düşüşle başladıktan sonra kapanışta yeni bir rekor kırdı. Dün, gram altın fiyatı bir rekora daha imza atarak günü 173,20 liradan kapattı. Peş peşe gelen rekorlar sonrası altın piyasası hareketlendi, kimi vatandaş elindeki altını bozdurmak isterken kimi vatandaş da altın almaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 27 Mart güncel altın fiyatları...