Altın fiyatları, geçen hafta kırdığı rekorun ardından bu haftaya dün düşüşle başladıktan sonra kapanışta yeni bir rekor kırdı. Dün, gram altın fiyatı bir rekora daha imza atarak günü 173,20 liradan kapattı. Peş peşe gelen rekorlar sonrası altın piyasası hareketlendi, kimi vatandaş elindeki altını bozdurmak isterken kimi vatandaş da altın almaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 27 Mart güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Dün gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.55'de yüzde 0,8 değer kaybıyla 171,1 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 282 lira, Cumhuriyet altını da 1.148 liradan satıldı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta ise çeyrek altın 284,00 lira, Cumhuriyet altını 1.159,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,76 yükselişle 173,20 liradan işlem gördü. Altın fiyatları böylelikle rekor üstüne rekor kırmaya devam etti.
Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.344 dolardan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKORLAR GELİR Mİ?
Altın uzmanı İslam Memiş, altının ons fiyatının haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında 1.350 doların üzerini test ettiğini ancak bu seviyelerde kalıcı olmadığını belirterek,"Bu hafta altının ons fiyatındaki performans bizim için önemli olacaktır. 1.350 doların üzerinde kalıcı olup olmayacağı, kısa ve orta vadeli görünüme ilişkin işaret verebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Altının gram fiyatının dünkü düşüşünde dolar kurundaki geri çekilmenin etkili olduğunu ifade eden Memiş, dolar kurundaki düşüşün hızlanması durumunda altının gram fiyatının 170 liranın altına inebileceğini kaydetti.
Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın adımları sonrası kızışan "ticaret savaşları"na ilişkin Çin ve Avrupa'dan gelecek açıklamalarını takip edileceğini belirterek, "Teknik açıdan altının gram fiyatında 170,4-172,4 lira, altının ons fiyatında ise 1.342-1.354 dolar aralığında işlemler gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
ALTININ KİLOGRAM FİYATI DA YÜKSELİŞTE
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 172 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 16 işlemde 14 milyon 813 bin 354,66 liralık ve 24 işlemde 25 milyon 267 bin 426,84 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
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