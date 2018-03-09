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Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Son dönemde Trump ve FED üyelerinin söylemleri ile beklentilerden iyi gelen ABD verilerinin altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Altının gram fiyatı, dün güne yükselişle başlamasının ardından günü yüzde 0,43 artışla 162,40 liradan tamamladı. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları...