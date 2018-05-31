Altın fiyatları son iki günü düşüşle kapattı. Altının gram fiyatı, dün düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 189,3 liradan işlem görmüştü, kapanışta da yüzde 1,21 azalışla 188,40 liradan tamamladı. Altın uzmanları altın konusunda yorumda bulundu. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?
ALTIN UZMANINDAN YORUMLAR
AA Finans Analisti İslam Memiş, İtalya’da siyasi krizin derinleşmesinin İtalya devlet tahvili fiyatları ve avro/dolar paritesinde sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, "Dün avro/dolar paritesi 1,1510 bandına, altının ons fiyatı 1.293 dolar seviyesine kadar geriledi. İtalya'da krizin derinleşmesi her ne kadar altının ons fiyatı için olumlu olsa da dolar endeksinin 95 seviyesine yükselmesi altını baskılamaya devam ediyor. Bu sebeple altının ons fiyatındaki yükselişler 1.306,5 dolar seviyesiyle sınırlı kaldı." değerlendirmesinde bulundu.
Küresel piyasalarda artan dolar talebinin altının gram fiyatında düşüşlerin sınırlı kalmasına neden olabileceğini ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 188 liranın destek, 195 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
Memiş, bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD’de büyüme başta olmak üzere açıklanacak veriler ile siyasi gelişmelerin takip edileceğini kaydetti.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
187,80 TL
187,97 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
300,48 TL
307,34 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI NE KADAR?
1.240,00 TL
1.252,00 TL
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Altının kilogramı 186 bin 700 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 186 bin 700 liraya geriledi.
Altın piyasasında, 12 işlemde 14 milyon 134 bin 800 liralık ve 21 işlemde 17 milyon 841 bin 88,24 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 119 bin liralık ve 2 işlemde 528 bin 397,52 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden, Halkbank, Rona Döviz ve Kıymetli Mad.,Güneşgil Kuyumculuk şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|192.300,00
|1.295,00
|1.063,30
|En Düşük
|186.700,00
|1.295,00
|En Yüksek
|189.600,00
|1.301,00
|Kapanış
|186.700,00
|1.300,00
|Ağırlıklı Ortalama
|188.464,00
|1.296,86
|İşlem Miktarı (Kg.)
|75,00
|427,89
|İşlem Sayısı
|12
|21
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|14.134.800,00
|17.841.088,24
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|502,89
|Toplam İşlem Adedi
|33
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.977,70
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.989,19
|Altın Endeksi Değişim (%)
|0,39
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