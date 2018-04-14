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Altın fiyatları ne kadar oldu? Dünkü kapanışta günlerdir yükselişte olan altın, yine günü yükselişle kapadı ve Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 177,30 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte 14 Nisan güncel altın fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları...