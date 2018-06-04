Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı Cuma günü kapanış verilerine göre yüzde 0,52 artışla tamamladı. Çeyrek altın da değer kazanarak artış gösterdi. Altın uzmanları ise teknik açıdan altının gram fiyatında 188 liranın destek, 194 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. İşte 4 Haziran bugün altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

192,69 TL

192,82 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

308,30 TL

315,27 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

1.275,00 TL

1.288,00 TL

ALTIN KİLOGRAMI YÜKSELDİ

Altının kilogramı 193 bin 600 liraya yükseldiBorsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 193 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 9 işlemde 41 milyon 94 bin 207,26 liralık ve 16 işlemde 11 milyon 284 bin 441,92 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 84 bin 129,22 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden Ticareti, Türk Ekonomi Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ve Uğuras Kıymetli Maden Sanayi ve Dış Ticaret oldu.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kaybetti.

Cuma günü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 188.000,00 1.303,70 1.063,30 En Düşük 189.500,00 1.292,00 En Yüksek 193.600,00 1.299,60 Kapanış 193.600,00 1.292,00 Ağırlıklı Ortalama 192.090,16 1.297,09 İşlem Miktarı (Kg.) 213,93187 270,59423 İşlem Sayısı 9 16 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 41.094.207,26 11.284.441,92 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 484,52610 Toplam İşlem Adedi 25 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.997,70 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.970,80 Altın Endeksi Değişim (%) -0,90