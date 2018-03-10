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Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Haftasonunda altın fiyatları ne kadar? sorularının cevabı merak ediliyor. Altın fiyatları dün güne düşüşle başlayıp düşüşle kapattı. Son dönemde Trump ve FED üyelerinin söylemleri ile beklentilerden iyi gelen ABD verileri altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları...