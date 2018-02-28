1 | 11

Altın fiyatları ne kadar oldu? Türkiye'de en yaygın yatırım aracı olan altın ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Yatırım yapmak isteyen ya da altın bzdurmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?