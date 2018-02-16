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Altın fiyatları ne kadar? sorusu Cuma gününün ilk saatlerinde merak konusu oldu. Altın yatırımı yapmak isteyen ve ya elindeki altını bozdurmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?