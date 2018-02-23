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Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftanın son gününde merak konusu oldu. Dün altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte altın almak isteyen ya da bozdurmak isteyenler güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?