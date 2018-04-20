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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 174 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 12 işlemde 135 milyon 201 bin 549,93 liralık ve 32 işlemde 52 milyon 950 bin 253,53 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 831 bin 313,32 liralık ve 5 işlemde 523 bin 156,95 dolarlık işlem hacmi görüldü.