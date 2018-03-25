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Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatlarına geçtiğimiz gün tarihi rekor kırılmış ve bu gelişme sonrasında altın piyasası hareketlenmişti. Kimi vatandaş elindeki altını bozdurmak isterken kimi vatandaş da altın almaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 25 Mart güncel altın fiyatları...