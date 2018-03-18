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Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 356 milyon 489 bin 863,19 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 728 milyon 192 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,13 olarak gerçekleşti.