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Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 896 milyon 50 bin 820,29 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 484 milyon 779 bin lira oldu.