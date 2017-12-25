Altın fiyatları şu an ne kadar?

Altın fiyatları için yatırım yapmayı düşünen ve altın bozdurmak isteyen vatandaşlar araştırmasını sürdürüyor. İnternet üzerinde sık sık "altın fiyatları, gram altın ne kadar? ve çeyrek altın fiyatları" aramalarını yapan vatandaşlar fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. 25 Aralık altın fiyatları ile ilgili son durum ve gelişmeler sizlerle...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 156,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 156,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 156,50 liradan, bin 30 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 47 liradan, 142,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 146,50 liradan, bin 6 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 26 liradan, 503 liradan alınan Yarım Ziynet 513 liradan ve 252 liradan alınan Çeyrek Ziynet 257 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI 25 ARALIK

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 155,80 156,00 156,30 156,50 Cumhuriyet Ata Lira 1.027,00 1.044,00 1.030,00 1.047,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 142,00 146,00 142,50 146,50 Lira(Tam) Ziynet 1.003,00 1.023,00 1.006,00 1.026,00 Yarım Ziynet 502,00 512,00 503,00 513,00 Çeyrek Ziynet 251,00 256,00 252,00 257,00

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