Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, dün akşam 156,8 lirayla rekor kırmasının ardından bugün 156,2 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 156,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 155,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı ve saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,35 değer kazancıyla 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,11 azalışla 1.265,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faizlerde değişikliğe gitmediğini anımsattı.

Memiş, ECB'nin 2018 yılı ocak ayından itibaren 60 milyar avroluk varlık alımlarını 30 milyar avroya düşüreceğini, TCMB'nin ise daha şahin bir açıklama yaparak piyasaları yakından izlediğinin mesajını verdiğini aktardı.

ABD'den dün açıklanan verilerin de beklentilerin üzerinde geldiğini söyleyen Memiş, bu gelişmelerin dolar talebini artırdığını ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,47’ye yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

Memiş, doların küresel piyasalarda değerlenmesinin etkisiyle altının ons fiyatında gerilemelerin görüldüğünü kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.265 doların destek, 1.275 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Altının gram fiyatının ise dolar kurundan aldığı destekle tarihi zirvesini gördüğünü aktaran Memiş, 152,9 liranın destek, 157,0 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Memiş, bugün ABD'de 3'üncü çeyrek büyüme başta olmak açıklanacak veriler ile jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını bildirdi.

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