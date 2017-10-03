Altın fiyatlarında son durum

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 145,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,15 artarak 146 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını da 978 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda güçlenen dolardan negatif etkilenen altının ons fiyatı, dünkü değer kaybını bugüne de taşıdı ve şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.269,9 dolardan işlem görüyor.

AA Finans analisti İslam Memiş, haftaya düşüşle başlayan altının fiyatlarının, dün ABD'de yaşanan terör olayı ve Katalonya referandumu etkilerine rağmen sakin bir seyir izlediğini kaydetti.

ABD'de açıklanan verilerin olumlu gelmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin iyimserliğin, küresel piyasalarda doların değer kazanmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, bu durumun altın fiyatlarını baskıladığını belirtti.

Memiş, altının gram fiyatının, yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin değer kazanmasına rağmen yatay seyrini koruduğuna vurgu yaparak, teknik açıdan altının gram fiyatında 145,20 liranın destek, 146,20 liranın ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.

altın

altın alış

altın satış

gram altın