Altın fiyatlarında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 153,7 lira seviyelerinde dengelendi.
Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 155,3 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,98 değer kaybıyla 153,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 253, Cumhuriyet altını 1.030 liradan satılıyor.
Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,37 azalışla 1.269,3 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta 156,75 lirayı test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselen altının gram fiyatının yeni haftaya düşüşle başladığını söyledi.
Bu hafta altının gram fiyatını etileyecek en önemli gelişmenin döviz kurları olacağını belirten Memiş, altının gram fiyatının kademi olarak 152-150-149 lira seviyelerine kadar gerileyebileceğini, yükselişlerde ise 155 liranın direnç konumunda olacağını dile getirdi.
Memiş, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya seyahatinden önce yeni ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanını açıklayabileceğini ifade ederek, bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.
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