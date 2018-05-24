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Yeni sezona çok sayıda yeni modelle girdiklerini vurgulayan Çavuşculu, tasarımların sürekli yenilendiğini, müşteri taleplerine ve özel günlere özel tasarımlar hazırladıklarını anlattı.

Çavuşculu, yükselen altın fiyatlarının vatandaşın alım gücünü zayıflattığını ve kuyumcuları memnun etmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Altın, her zaman yatırımcısının yüzünü güldürmüştür. Şu anda altın fiyatları zirvede. Tasarruf etmek isteyen vatandaşlarımıza işçiliği fazla olmayan bilezik ya da çeyrek altın almalarını tavsiye ediyoruz. Hediye amaçlı altın almak isteyenler için de her keseye uygun ürünlerle sezona hazırız. Vatandaşlarımız, hediyede tercihlerini toplumsal dayanışmanın bir parçası olan altından yana kullansınlar."Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,37 artışla 200,80 liradan tamamladı.