Altın fiyatları dün rekor üstüne rekor tazeleyerek yatırımcıların yüzünü güldürdü. Dövizlerdeki hızlı tırmanışın peş peşe rekor düzeylere sebep olmasına bağlı olarak gram altın 200 lira düzeyini aşarak 203 lirayı, çeyrek altın da 300 lirayı aşarak 330.5 lirayı gördü. İşte 24 Mayıs güncel altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 329,00 lira, Cumhuriyet altını 1.343,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı kapanışa göre yüzde 4,37 yükselişle 200,80 liradan işlem gördü.
Altının kilogramı 204 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 204 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 9 işlemde 33 milyon 427 bin 813,06 liralık ve 40 işlemde 28 milyon 978 bin 503,25 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 261 bin 85,93 liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Uğuras Kıymetli Mad. Halkbank, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
SON 5 YILDA ALTIN KAZANDIRDI
Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, altının gramının son 5 yılda yüzde 135 değer kazandığını bildirdi.
Çavuşculu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 ayar altının gram fiyatının 200 liraya ulaştığını, çeyrek altının ise 345 lirayı bulduğunu belirterek, altın fiyatlarının son dönemde ciddi artış gösterdiğini söyledi.
Tasarrufta "güvenli liman" olma özelliğini koruyan altının gramının Mayıs 2014'te 85 lira olduğunu anımsatan Çavuşculu, altın fiyatlarında son 5 yılda yüzde 135 artış gerçekleştiğini dile getirdi.
Çavuşculu, Ramazan Bayramı sonrasında düğün, sünnet ve nişan törenlerinin artacağına ve altın piyasasında hareketlilik yaşanacağına dikkati çekerek, bu konuda gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade etti.
Yeni sezona çok sayıda yeni modelle girdiklerini vurgulayan Çavuşculu, tasarımların sürekli yenilendiğini, müşteri taleplerine ve özel günlere özel tasarımlar hazırladıklarını anlattı.
Çavuşculu, yükselen altın fiyatlarının vatandaşın alım gücünü zayıflattığını ve kuyumcuları memnun etmediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Altın, her zaman yatırımcısının yüzünü güldürmüştür. Şu anda altın fiyatları zirvede. Tasarruf etmek isteyen vatandaşlarımıza işçiliği fazla olmayan bilezik ya da çeyrek altın almalarını tavsiye ediyoruz. Hediye amaçlı altın almak isteyenler için de her keseye uygun ürünlerle sezona hazırız. Vatandaşlarımız, hediyede tercihlerini toplumsal dayanışmanın bir parçası olan altından yana kullansınlar."Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,37 artışla 200,80 liradan tamamladı.
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