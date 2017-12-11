Kırmızı halı heyecanıyla başlayan gece, sürpriz açılış şovları ve Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının etkileyici performanslarıyla renklendi. Altın Kelebek ödülleri tek tek sahiplerine kavuştu.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR

RISING STAR

“Rising Star” ödülleri Miray Daner, Melisa Şenolsun ve Hazal Filiz Küçükköse’nin oldu. Genç yıldızlar ödüllerini Neslihan Atagül Doğulu’nun elinden aldı.

‘EN İYİ SENARİST’

‘En iyi senarist’ ödülü, Kanal D’de yayınlanan ‘Vatanım Sensin’ dizisi ile Nuran Everen Şit’in oldu. Nuran Everen Şit’e ödülünü ünlü yönetmen Osman Sınav verdi.

EN İYİ SPOR PROGRAMI

En iyi spor programı ödülü Stadyum’a gitti.Ödülü teknik direktör Yılmaz Vural aldı.

EN İYİ KLİP

En iyi klip ödülü Ya bu işler ne Mabel Matiz Anıl Can’a gitti.

EN İYİ DİZİ

En iyi dizi ödülü Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Vatanım Sensin’e gitti. Ödülü dizinin yapımcısı Onur Güvenatam aldı.

YILIN ŞARKISI

Yılın şarkısı ‘Beni çok sev- Tarkan!’

EN İYİ POP MÜZİK ERKEK SANATÇISI

En iyi pop müzik erkek sanatçısı ödülü Tarkan’a gitti. Tarkan’a ödülünü Cem Yılmaz verdi.

EN İYİ POP MÜZİK KADIN SANATÇISI

En iyi kadın pop sanatçısı ödülü Sezen Aksu’ya gitti. Sezen Aksu’nun videolu mesajının ardından ödülü, Sezen Aksu adına Tarkan aldı. Ödülü Günay Çoban ve Serkan İzzet Özdoğan aldı

MUCİZE YARATANLAR ÖDÜLÜ

Ödülün sahipleri Tuğba Büyüküstün, Kenan İmirzalıoğlu, Songül Öden, Erkan Petekkaya, Cansu Dere, Engin Akyürek’in oldu. Kazananlar ödüllerini Vuslat Doğan Sabancı’nın elinden aldılar.

EN İYİ KADIN SUNUCU

En iyi kadın sunucu ödülü Evrim Akın – Çocuktan al haberi oldu. Akın ödülünü Merve Boluğur’un elinden aldı.

EN İYİ ERKEK SUNUCU

Ali İhsan Varol, en iyi erkek sunucu ödülüne layık görüldü. Ödülünü Selçuk Yöntem’in elinden aldı.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

En iyi komedi dizisi GÜldür Güldür Şov.

EN İYİ KOMEDİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

Hande Erçel- Aşk laftan anlamaz.

EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ

Çağlar Çorumlu- Güldür Güldür Show

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN

En iyi çıkış yapan ödülünü Aleyna Tilki aldı.

AZERBAYCAN’IN EN PARLAK YILDIZI

Ödülün sahibi Roya Ayxan oldu.

EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ ÖDÜLÜ

En iyi dizi müziği ödülünün sahibi Söz- Atakan Ilgazdağ oldu.

EN İYİ YÖNETMEN

En iyi yönetmen ödülünü Yağız Alp Akaydın- Söz dizisi. Akaydın ödülü Osman Sınav’ın elinden aldı.

EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU

En iyi kadın haber sunucusu ödülünü Star TV’den Nazlı Çelik aldı.

EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU

Fox TV’den Fatih Portakal ödülün sahibi oldu.

EN İYİ HABER PROGRAMI

CNN Türk’ten 5N1K- Cüneyt Özdemir ödüle layık görülen isim.

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ödüle layık görüldü.

EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI

Survivor- Acun Ilıcalı ödülün sahibi oldu.

EN İYİ PROJE ÖDÜLÜ

En iyi proje ödülü Çeyrek Asır projesiyle Harun Koçak’ın oldu. Merhum sanatçının ödülünü babası Eşref Kolçak aldı.

EN İYİ MÜZİK GRUBU

En iyi müzik grubu ödülünün sahibi Athena oldu.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

En iyi kadın oyuncu ödülüne İstanbullu Gelin’deki rolüyle Aslı Enver layık görüldü

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ

Ödülün sahibi Söz dizisindeki performansıyla Tolga Sarıtaş oldu.

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ

En iyi dizi çifti ödülünü KAlp Atışı dizisindeki rolleriyle Öykü Karayel ve Gökhan Alkan aldı.

EN İYİ YOUTUBER-INSTAGRAMMER ÖDÜLÜ

Ödülün sahibi Enes Batur oldu. Batur ödülünü Şeyma Subaşı’nın elinden aldı.

Altın Kelebek

Altın Kelebek Ödülleri

altın kelebeği kim kazandı

44.altın kelebek ödülleri