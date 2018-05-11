Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 3. Etnospor Kültür Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Dün de birçok geleneksel spor mücadelesine sahne olan organizasyonda 64 başpehlivanın yer aldığı yağlı güreş müsabakaları yapıldı. Finalde Hamza Köseoğlu ile karşılaşan Abdullah Güngör, rakibini mağlup ederek altın kemere uzanan taraf oldu. Güngör’e kemerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan takdim etti. Festivalde ayrıca ayrıca Türk geleneğinde yer alan gelin alayı gösterisi katılımcıların ilgisine sunuldu. Organizasyona farklı ülkelerden katılan grupların yöresel halk oyunları, izleyicilerin keyifli anlar yaşamasını sağladı.



YABUSAME'YE BÜYÜK İLGİ



3. Etnospor Kültür Festivali’nde, Japon savaşçılar samurayların yaptığı atlı okçuluk gösterisi Yabusame’ye ilgi büyük oldu. Türkiye’ye gelen Yabusame ekibindeki samuraylardan Arimoto Daisuke yaptığı açıklamada “Burada bulunmak bizim için çok değerli. Böyle büyük bir festivalde bulunduğumuz için çok mutluyuz. Sanki Türk halkı ile yıllardır hep beraber olmuşuz gibi bir hava var. Biz de onlarla beraber eğleniyoruz” dedi.

ERDOĞAN'DAN ZİYARET

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3. Etnospor Kültür Festivali’nde standlara ziyarette bulundu. Sanal gözlükle ok atan, ardından kemençe çalan Bilal Erdoğan, topaç yapımı standında da bir süre vakit geçirdi. Topaç yapımını izleyen Erdoğan, ardından boyadığı topacı döndürdü. Tahta kaşık oyma ve süsleme sanatı standında bir süre bilgi alan Erdoğan, Yenikapı Meydanı’ndaki kültür festivalinin düzenlendiği alanın maketini inceledi. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Etnospor Kültür Festivali’nin açılış törenine katılarak Bilal Erdoğan’a tablo takdim etti.