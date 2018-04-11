Türkiye'yi profesyonel boks arenasında temsil eden 26 yaşındaki Ağır Siklet Boks şampiyonu Ali Eren Demirezen, Hamburg WBO'da (Dünya Boks Organizasyonu) Sinan Şamil Şam'dan sonra ülkesine ikinci kez Avrupa şampiyonluk kemerini getirmenin gururunu yaşadı. Her maçını asker ve polislere armağan eden genç sporcu, Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü olan Bülent Başer ile birlikte Suriye sınırındaki Hatay'a gelerek askerlere moral verdi.
Türkiye'yi profesyonel boks arenasında başarıyla temsil eden genç boksör Ali Eren Demirezen, 24 Mart akşamı Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen WBO'da sağladığı başarı sayesinde, Sinan Şamil Şam'dan sonra ülkesine ikinci kez şampiyonluk kemeri getirdi. Başarılı sporcu ve Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü olan Bülent Başer Mehmetçik'e destek vermek için Hatay'a geldi. İlk olarak Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret eden ikili, daha sonra Serinyol İl Jandarma Komutanlığı'na giderek askerlerle bir araya geldi.
''HER MAÇIMI ASKER VE POLİSE ARMAĞAN ETTİM''
Ali Eren Demirezen, her maçını asker ve polislere armağan ettiğini belirterek, "2016 Rio olimpiyatlarından sonra ülkemi uluslararası boks arenasında temsil etmeye başladım. Sekizinci profesyonel maçımda hocalarımın sayesinde bu kemer maçını yapmaya hak kazandım. Amatör geçmişimizden ve derecelerimizden dolayı federasyonun kabul etmesiyle birlikte bu kemer maçını yapmaya hak kazandık. Antrenmanlarımıza Almanya'da devam ediyorum" diye konuştu. Demirezen, mutluluğunu askerlerle paylaştığını sözlerine ekledi.
BÜLENT BAŞER: ''ASKERİMİZİN YAPTIKLARI BİZİ GURURLANDIRIYOR''
Uluslararası Boks Antrenörü Bülent Başer ise, "Nasıl Mehmetçiğimiz burada başarı kazanıyorsa bizim tüylerimiz de diken diken oluyor. Sporcularımıza İstiklal Marşımızı çaldırmak bizim için çok büyük bir onur. Askerimizin burada yaptığı başarılar bizi gerçekten gururlandırıyor. Kendilerine bu moral desteğimiz çok büyük bir onur. Onların ayağına taş değil, toz bile değmesin" diye konuştu.
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