James Harrison'a 'Altın Kollu Adam' diyorlar... Mucize ama gerçek... Avusturalyalı Harrison, 60 yıl boyunca bağışladığı kan sayesinde 2.4 milyon bebeğin hayatını kurtardı.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre; 80 yaşındaki Harrison, kanında bulunan ender bir antikor sayesinde doğumda kan zehirlenmesi yaşayan bebeklere adeta hayat verdi. Altın Kollu Adam Harrison, 2003 yılında Guinness Rekorlar kitabına girdi.

14 yaşındayken James Harrison ameliyata alındı ve akciğerinin bir lobu alındı, saatlerce süren operasyondan sonra üç ay boyunca hastanede kaldı. Harrison’a 13 ünite kan verildi, bunun üzerine James Harrison büyüyünce kan bağışçısı olmaya söz verdi.

Kan verme yaşı 18 olduğu için bekledi ve 18'inde de sözünü tuttu... Kan bankasında yapılan taramanın ardından Harrison’un kanında bebek ölümlerini önleyebilecek bir antikorun bulunduğu tespit edildi.

Avustralya’da annenin kanının RH pozitif ve bebeklerin kanının RH negatif olması sebebiyle meydana gelen hemolitik anemiden kaynaklı ölümler böylece önlenebilecekti. Ender görülen bir antikordan yapılmış plazmanın bebeklerin hayatını kurtarabileceği fikrini geliştiren bilim insanları, Harrison’a ulaştı.

Anti-D adı verilen plazma programına katılıp katılmayacağı sorusuna Harrison, 'katılırım' yanıtını verdi.

İlk plazma 1967 yılında kullanıldı. Harrison'ın kanından milyonlarca doz Anti-D enjeksiyonu yapıldı. Buna göre; Harrison 2.4 milyon bebeğin hayatını kurtardı.

Anti-D Programı Koordinatörü Robyn Barlow, “Avustralya’da yapılan her Anti-D ampulünün içinde James bulunuyor” dedi.

Uzmanlar, Harrison'ın kanındaki antikoru, küçük yaşlarda kan nakli yapılmış olmasına bağlıyor.