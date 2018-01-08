Altın Küre ödül törenine aktivistlerin eylemi damga vurdu

Bu yıl 75'si düzenlenen, yılın en iyi film ve Amerikan dizilerine verilen Altın Küre Ödülleri bu yıl da sahiplerini bulacak.

Sunuculuğunu Seth Meyers’in yapacağı 75. Altın Küre Ödül Töreni, şu saatlerde Kaliforniya, Beverly Hills’teki Beverly Hilton Hotel’de gerçekleşiyor. Törene, Hollywood'daki taciz skandallarını protesto etmek amacıyla siyah giyinme kararı alan aktivistler damga vurdu.

Ünlü isimlerin destek verdiği ve Time's Up (Vakit geldi!) sloganın kullanıldığı eylemde, Altın Küre Ödülleri törenine katılan isimler kıyafetlerinin yakalarına "Time's Up" sloganının yazılı olduğu etiketler iliştirdiler.

#TimesUp etiketi Twitter'da dünya trend listesine girdi.

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