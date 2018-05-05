Altın Orman doğayla iç içe

Gürtaş İnşaat/Gordion Group’un Bornova Altındağ’da yapımını sürdürdüğü Altın Orman projesi doğayla içiçe konumu, eşsiz körfez manzarası ve ulaşım olanaklarıyla dikkatleri çekiyor. Uçan Yol projesinin yanında yer alan Altın Orman, geniş sosyal donatılarının yanında özellikle çocukların özgürce oyun oynayabilecekleri, doğayla iç içe olabilecekleri ve spor yapabilecekleri imkanlar sunuyor.
Gordion Group Başkanı Metin Başalma, daire başına 25 metrekare yeşil alanla ve kendine ait korusuyla Avrupa standartlarının üstünde bir peyzaj alanı tasarladıklarına dikkat çekti. Başalma, daireleri 30 Ağustos 2020’de sahiplerine teslim edeceklerini de dile getirdi.
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